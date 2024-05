Anche a Verona torna "The Distinguished Gentleman’s Ride"

Il 19 Maggio 2024 si svolge contemporaneamente in 51 città italiane e oltre 500 città nel mondo il Distinguished Gentleman’s Ride. L’iniziativa di Verona è organizzata da 12 anni da Matteo Pasetto, Matteo Soprana di A. S. Biellescaligere e, per la prima volta, viene organizzata con la collaborazione esterna di Michele Perazzoli (Associazione Anymaul - Movember Verona). Il Distinguished Gentleman's Ride riunisce motociclisti in stile classico e vintage di tutto il mondo per raccogliere fondi e consapevolezza per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini. È possibile sapere come partecipare, unicamente iscrivendosi al portale ufficiale www.gentlemansride.com.

Il Distinguished Gentleman's Ride è stato fondato a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa. È stato ispirato da una foto di Don Draper, protagonista di Mad Men, a cavallo di una moto classica con addosso il suo abito migliore. Mark decise che un giro in moto a tema sarebbe stato un ottimo modo per combattere lo stereotipo, spesso negativo, dei motociclisti e, allo stesso tempo, per connettere le comunità motociclistiche esclusive. Quindi protagoniste indiscusse sono tutte le scrambler, caffè racer, special e bobber oltre ai baffi stilosi di chi le possiede. Non conta la marca, quello che conta è essere sempre di più per celebrare la passione per le moto e raccogliere più fondi possibili per la ricerca scientifica.

Movember è il partner ufficiale di beneficenza di The Distinguished Gentleman's Ride dal 2016. Entrambe le organizzazioni condividono un semplice obiettivo: unire le persone e cambiare il volto della salute maschile. Oltre a Movember sostiene l’iniziativa lo storico marchio motociclistico Triumph. I fondi raccolti da The Distinguished Gentleman's Ride contribuiscono ad alimentare il lavoro di Movember su due dei problemi più complessi che affliggono gli uomini di tutto il mondo: il cancro alla prostata e la salute mentale. In ogni caso ci si rivede presto, in quanto Movember Verona organizza da 8 anni una campagna di sensibilizzazione e informazione sui mali maschili per tutto il mese di Novembre.

Distinguished Gentleman’s Ride / Locandina 2024