All'Arena di Verona l’unica tappa italiana dell'evento "Disney 100 - The Concert"

In occasione del centenario di Disney, gli studi di animazione annunciano l’unica tappa italiana del "Disney 100 - The Concert" che si terrà all’Arena di Verona sabato 13 maggio 2023 alle ore 21. La data, presentata in Italia da Vivo Concerti e prodotta da Semmel Concerts, vedrà risuonare nella spettacolare Arena di Verona le musiche più iconiche della centenaria storia di Disney, in uno spettacolo multimediale che ripercorrerà le più belle musiche e film di casa Disney.

Biglietti disponibili su www.vivoconcerti.com a partire dalle ore 11 di mercoledì 9 novembre 2022, e dalle 11 di lunedì 14 novembre 2022 in tutti i punti vendita autorizzati.

Negli anni, Disney è riuscita a rimanere una certezza e un punto di riferimento nei sogni di intere generazioni. Il palco del "Disney 100 - The Concert" non si limiterà a essere calcato dai beniamini dell’era classica Disney (Topolino, Cenerentola, Il Re Leone e Mary Poppins), ma lascerà altrettanto spazio anche agli eroi della Disney contemporanea tra i personaggi Pixar, gli idoli di Star Wars come the Mandalorian e i supereroi Marvel come Black Panther.

Lo spettacolo includerà la proiezione su grande schermo di alcune scene leggendarie dei film, accompagnate dalla Hollywood Sound Orchestra e cantanti solisti, in un’entusiasmante e suggestiva esperienza multimediale. Fin dalla sua nascita nel 1923, The Walt Disney Company è stata per tutti sinonimo di fantasia, magia, sogni ed emozioni vissuti da innumerevoli eroi ed eroine, in mondi affascinanti e con colonne sonore che rimangono scolpite nella memoria di grandi e piccini.

