The Paper Project: una mostra sui disegni del Museo di Castelvecchio a Verona

Dal 13 al 28 novembre, in sala Boggian a Castelvecchio, speciale esposizione di alcuni disegni selezionati dall'ampia collezione museale custodita nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe e nell’Archivio Carlo Scarpa. La mostra è stata realizzata dal Museo di Castelvecchio nell’ambito del progetto “The Paper Project: Il Collezionismo di disegni antichi in Italia, da Giorgio Vasari in poi”, a cui i Musei Civici veronesi hanno collaborato su invito dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze e del The Getty Foundation, con sede a Los Angeles, che assegna borse di studio per la comprensione e la conservazione delle arti visive. L’esposizione è a cura di Ketty Bertolaso, Alba Di Lieto, Sara Rodella e Francesca Rossi.

Il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe vanta in particolare fogli compresi tra il Cinquecento e il Novecento, provenienti da collezioni private cittadine, tra le quali spicca come la più antica quella di Andrea Monga (1794-1861). Mentre l’archivio della collezione grafica dell’architetto Scarpa raccoglie disegni contemporanei, testimonianze importanti per il loro valore progettuale.

La mostra

L’allestimento evidenzia l'alto profilo scientifico dell’iniziativa formativa in campo grafico e offre la grande opportunità di mostrare al pubblico le collezioni grafiche del Museo di Castelvecchio. L’eccezionalità del Museo scaligero, punto di riferimento per la museografia internazionale, è anche legata alla presenza al suo interno dell’Archivio dei disegni di Carlo Scarpa, che qui viene rappresentato attraverso una selezione di disegni.

Al nucleo originario riguardante i disegni di restauro e allestimento del museo, con la testimonianza fotografica storica e i rilievi, l’archivio conserva altri preziosi documenti grafici. Molti sono i disegni acquisiti dalla Regione del Veneto provenienti dalle imprese artigiane che seguivano i lavori di Scarpa, ma anche da archivi privati (il più corposo quello di Giuseppe Tommasi per i disegni su casa Ottolenghi).

The Paper Project

Progetto di alta formazione professionale condotto da Alessandra Baroni Vannucci (Accademia del Disegno di Firenze) e Letizia Montalbano (Opificio delle Pietre Dure di Firenze), con l’obiettivo di offrire a giovani curatori e conservatori internazionali un percorso seminariale per la conoscenza e lo studio “dal vivo” delle raccolte grafiche di prestigiose istituzioni italiane. Tra queste, il Museo della Fondazione Horne, la Biblioteca Marucelliana e l’Opificio delle Pietre Dure, il Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco di Milano, il Museo di Castelvecchio e il Museo della Fondazione Miniscalchi-Erizzo di Verona. La scelta di questi istituti è legata alla consistenza delle loro raccolte di disegni di maestri dell'Italia centrale e settentrionale, note tra le più antiche e ricche di fogli su cui permangono ancora le caratteristiche fisiche e i segni distintivi dei collezionisti che riunirono le opere.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni contattare il museo di Castelvecchio al numero 045 8062611 o visitare il sito dei Musei Civici.