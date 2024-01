DiscoVr: dopo due anni e mezzo torna la Fiera del disco a Verona

Si chiama DiscoVR la nuova Fiera del Disco di Verona, che coprirà finalmente un vuoto durato oltre due anni. E lo farà in grande stile, domenica 25 febbraio (dalle 9 alle 19) all'interno di Eataly di via Santa Teresa 12, nel suggestivo museo della Ghiacciaia. A ingresso gratuito, con ampio parcheggio libero!

L'evento, imperdibile per gli appassionati di musica e per i collezionisti, promette di essere una giornata straordinaria, con oltre 40 banchi con oggetti da tutta Italia, riccamente assortiti di vinili, cd, libri, merchandise musicale e molto altro. Un trionfo della musica fisica, una fiera dedicata a quella che è ben più di una nicchia di appassionati. Come testimoniano i dati FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) infatti il ritorno del vinile è effettivo anche in Italia e i Cd, dati per morti, sono venduti alla grande.

La Fiera del Disco è un'occasione unica per immergersi nella vastità e varietà della scena musicale, con banchi dedicati a ogni genere immaginabile. Dagli album di rock classico all'elettronica sperimentale, dal metal (anche più oscuro) al pop e al jazz, passando per reggae, funk, hip-hop, world music...c'è qualcosa per tutti i gusti. Durante l'evento si terranno anche presentazioni di libri e di realtà discografiche locali e non. Per ogni acquisto inoltre sarà distribuito un buono sconto da utilizzare nel Mercato e nel Ristorante Agricolo di Eataly per acquistare e assaggiare le prelibatezze proposte ad un prezzo speciale.

