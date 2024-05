"Discover Forte Gisella" e "Processo alle verdure": doppio evento per famiglie

Ore 20 - Discover Forte Gisella - Tour teatralizzato per famiglie per scoprire questa fortezza dell’impero austroungarico alle porte di Verona. Una visita guidata, una caccia al tesoro, un enigma da risolvere e una lezione di storia risorgimentale. Un’esperienza multidisciplinare per bambini, adatta a tutta la famiglia. Con l’attrice Gaia Carmagnani e la guida turistica di Veronissima.com Michelangelo Cappuccilli.

ore 21- Processo alle verdure - Tra colpi di scena, canzoni e situazioni divertenti, in bilico tra il sogno e la realtà, lo spettacolo racconta la storia di Carlotta, una bambina che è stata mandata a letto senza cena, perché non voleva mangiare il minestrone. Arrabbiata e a pancia vuota le arriva in soccorso il Sindaco che mette a processo tutte le verdure.

Un processo unico nel suo genere per “insegnare ai bambini l’importanza di mangiare sano, per una crescita armoniosa ed equilibrata”.



Dai 4 anni.



Biglietti spettacoli:

In biglietteria dalle ore 20

online al link: https://shorturl.at/joqNS

Accessi Forte Gisella:

Online al link: https://shorturl.at/vDMO1

Chi acquista gli accessi al tour ha diritto al biglietto ridotto per lo spettacolo che segue.

Tel. 045 8001471 - ? fondazione@fondazioneaida.it

Foto ufficio stampa Fondazione Aida