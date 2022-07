Fondazione Aida porta grandi e piccoli alla scoperta di Forte Gisella

Fondazione Aida organizza "Discover Forte Gisella", una straordinaria occasione per conoscere una tipica fortezza austriaca dell'800, con i suoi bastioni e le gallerie sotterranee. Un tour avventuroso come una caccia al tesoro, divertente come uno spettacolo teatrale, per scoprire l'identità del fantasma di Forte Gisella.

Un modo avvincente e coinvolgente per conoscere la storia divertendosi. Il tour è pensato per i più piccoli ma adatto a tutta la famiglia. E gli adulti che acquistano l'accesso alla visita hanno inoltre diritto al prezzo del biglietto ridotto agli spettacoli Peter Pan del 7 luglio e Suoni in rivolta del 21 luglio, in programma dopo "Discover Forte Gisella".