Visita guidata, caccia al tesoro, lezione di storia e spettacolo teatrale a Forte Gisella

Chi ha detto che la storia risorgimentale è noiosa e non adatta ai più piccoli? Discover Forte Gisella è una visita guidata che è una caccia al tesoro, un enigma da risolvere e una lezione di storia risorgimentale.

Un’esperienza multidisciplinare per bambini, adatta a tutta la famiglia. Il tutto per scoprire, esplorare e conoscere Forte Gisella, una vera fortezza dell'impero austroungarico alle porte di Verona.

Si parte alle 20 dall'entrata principale del forte. Il gruppo sarà accompagnato da una coppia collaudata: Michelangelo Cappuccilli, guida di Veronissima.com, e Gaia Carmagnani, attrice di Fondazione Aida.

Quando? Il 13 luglio. Con la biglietteria che aprirà alle 19.

E chi acquista il biglietto di Discover Forte Gisella dal sito di Fondazione Aida (prezzo 6 euro) avrà diritto al biglietto ridotto per lo spettacolo teatrale che sarà allestito alle 21. Titolo dello spettocolo "Il canto magico della foresta", una rappresentazione sul valore dell’amicizia, che fa comprendere come tutte le difficoltà si superano grazie all’aiuto di chi ci sta vicino. Spettacolo consigliato per bambini dai 4 anni in su.