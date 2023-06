Doppio appuntamento con Discover Forte Gisella e lo spettacolo "Il canto magico della foresta"

Gli eventi per le famiglie proseguiranno il 13 luglio alle ore 20 con Discover Forte Gisella, tour teatralizzato alla scoperta del forte, tra bellezze naturistiche e storia. Con Gaia Carmagnani, attrice, e Michelangelo Cappuccilli, guida di Veronissima.com, Attraverso la figura di Gisella Asburgo, figlia dell’imperatore a cui si intitola il forte, le famiglie potranno apprezzare la ricchezza naturalistica che caratterizza questa fortificazione.

A seguire, sempre il 13 luglio, alle ore 21:00, andrà in scena lo spettacolo "Il Canto Magico della Foresta", produzione di Artisti Associati di Gorizia: siamo nella foresta dell’Africa nera e la giovane Amilù deve cantare alla grande festa che ci sarà nel suo villaggio ma ahimè… le sue doti canore sono veramente scarse e inadeguate! Ecco che le corre in aiuto un vaso… ma non un vaso come tutti gli altri! Un vaso magico, un vaso parlante, capace di raccogliere al suo interno ogni tipo di suono. E sarà proprio questo vaso che spingerà Amilù ad inoltrarsi nella foresta e ad incontrare i maestri della musica…il bucero, la gru, il serpente Stive, l’upupa, il cuculo, il mangiamosche del paradiso… Imparando e ripetendo i versi di ciascun animale, Amilù comporrà una melodia originale e armoniosa che custodirà con cura nel suo vaso magico. Il rientro al villaggio sarà un successo garantito!

Gli eventi sono inseriti nel cartellone de La città dei ragazzi, rassegna organizzata da Fondazione Aida ets con la collaborazione del Comune di Verona, Quarta Circoscrizione, Estate Teatrale Veronese, Unicredit, Agsm Aim, Fondazione Giorgio Zanotto, Consorzio Zai. Durante gli eventi sarà aperto un punto di ristoro. La biglietteria aprirà a partire da un'ora prima l'inizio degli eventi.

