"Dire | Habitus", la danza sul palco del Teatro Romano

In scena mercoledì 9 settembre alle ore 21 presso il Teatro Romano a Verona lo spettacolo di danza "Dire | Habitus". Un focus sul percorso artistico di Camilla Monga e sull’indagine che sta portando avanti rispetto al rapporto tra coreografia e composizioni originali. In questo caso il dialogo è con il produttore, sound designer e videoartista LSKA per il primo lavoro “Dire” e con la musicista e sound designer Federica Furlani per il secondo, “Habitus”. Un dialogo intimo e immediato, tradotto in un insieme astratto di regole ritmiche e figure di suono.

HABITUS

progetto Camilla Monga e Federica Furlani

musica Federica Furlani

danzatrici Alice Raffaelli, Camilla Monga e Flora Orciari

produzione VAN

DIRE

progetto Camilla Monga

danzatrici Camilla Monga, Alice Raffaelli

musica LSKA

Informazioni e contatti

Biglietti disponibili da Verona Boxoffice in via Pallone 16 e sul circuito www.geticket.it.

Web: https://www.estateteatraleveronese.it

Evento Facebook