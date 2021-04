Webinar gratuito: "Dipendenze? no, grazie"

Webinar gratuito organizzato dall'associazione Mondo Libero dalla Droga. Giovedì 29 Aprile alle ore 20.30 il volontario della no-profit Mondo Libero dalla Droga, Alessandro Sparelli, la Dott.ssa Francesca Rossi, Educatrice Professionale di Comunità e Vincenzo Dinoia che racconterà la sua testimonianza, si incontreranno online per un webinar informativo di prevenzione alle dipendenze.

I volontari sanno bene che “L'arma più efficace nella guerra contro le droghe è l'istruzione” come scrisse l'umanitario L. Ron Hubbard, per questo oltre a discutere dell'argomento, daranno la possibilità di visionare dei video che vanno a smentire le “classiche bugie” sulle droghe e renderanno disponibili dei materiali gratuiti per educatori e insegnanti.

Informazioni e contatti

Per partecipare basta confermare scrivendo a mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com.