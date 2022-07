Al Mura Festival, Diego Passoni presenta la Milano descritta nel suo romanzo "Isola"

Per il Mura Festival, al Bastione San Bernardino di Circonvallazione Maroncelli 11 a Verona, venerdì 8 luglio alle 18.30 ci sarà un incontro con Diego Passoni che presenta il romanzo Isola (edito da Mondadori). E interverrà anche la giornalista Marianna Peluso.

Diego Passoni, una delle voci più amate di Radio Deejay, nel suo nuovo e sorprendente romanzo racconta frammenti di vite che pulsano nella nuova metropoli milanese. Esistenze all’apparenza ordinarie, preziose "isole" che il suo sguardo unico e profondo illumina, svelandone l’umana straordinarietà.

All’ombra dei nuovi grattacieli scintillanti del quartiere Isola di Milano ancora resiste una vecchia casa di ringhiera. E con lei resistono i suoi abitanti: Italo e Bambina, una coppia di anziani che da sempre vive nel piccolo bilocale al secondo piano. Pietro, che ha lasciato il lavoro di rappresentante farmaceutico per aprire un negozio di fiori. Kalinda, di ritorno a Milano dopo anni in giro per il mondo a cercare la sua strada. E ancora le amiche Patty e Lola; Marco e Angela del bar Lucky; e Lucía, (angelo) custode del condominio. Vite che scorrono più o meno tranquille, fino a quando nel palazzo accade qualcosa di misterioso.

In questo romanzo sorprendente e caleidoscopico, Diego Passoni ci racconta la Milano con mille luci e altrettante ombre. Città operosa e ipercompetitiva che sa anche svestirsi dei suoi grigi fatti di cinismo, fretta e indifferenza per indossare i colori dell’accoglienza e dell’inclusione. Città viva e pulsante dove migliaia di persone ogni giorno compiono gli stessi gesti senza mai sfiorarsi, come tante piccole isole, ciascuna con i propri bisogni e desideri, le proprie fragilità e contraddizioni. Eppure, tutte alla fine si rivelano unite da un grande sogno: trovare un posto da chiamare, finalmente, casa.