Diego Alverà racconta Ian Curtis e Ayrton Senna al Sangiò Art Festival di San Giovanni Lupatoto

Diego Alverà torna sul palco del Sangiò Art Festival di San Giovanni Lupatoto con due nuovi racconti dal vivo capaci come sempre di riportare alla luce storie dimenticate e di emozionare il pubblico anche grazie alla musica e alle immagini che accompagnano la narrazione.

Protagoniste delle narrazioni di quest’anno due figure, Ian Curtis e Ayrton Senna, che hanno segnato un momento cruciale di svolta nella loro epoca, entrando così nella legenda e nel cuore dei loro numerosi seguaci. Gli spettacoli si basano sul testo originale e la ricerca iconografica e musicale di Diego Alverà, e sono prodotti da Storie avvolgibili.

Martedì 5 luglio, ore 21 - Diego Alverà racconta IAN CURTIS. JOY DIVISION

Presso la scuola media Alcide De Gasperi di Raldon, a San Giovanni Lupatoto, Diego Alverà ci porta nei camerini della High Hall di Birmingham, per raccontarci dal di dentro la parabola personale e artistica dell’icona della new wave Ian Curtis, dagli inizi al tragico epilogo. Sullo sfondo la cupa Manchester degli anni thatcheriani, e l'affresco dirompente di un’era travolgente della musica, in cui ebbero inizio il punk, la new wave e il post punk.

Martedì 2 agosto, ore 21 - Diego Alverà racconta AYRTON SENNA. IL PREDESTINATO

A Pozzo di San Giovanni Lupatoto, Diego Alverà ci porta sull’asfalto della pista di Imola, prima della partenza dell’ultimo Gran Premio di Formula Uno, nello stretto abitacolo della monoposto del campione brasiliano Ayrton Senna. Riavvolgendo gli avvenimenti della vita del pilota, le sue imprese e le sue sfide, lo seguiamo nell’ultimo difficile giorno prima della gara, e poi nei suoi ultimi giri di pista. Uno sguardo all’uomo al di là del campione, e alla sua inesauribile voglia di superare i limiti.