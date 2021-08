Diego Alverà racconta "Tazio Nuvolari. Pozzo 1928" al Sangiò Art Festival

Domenica 15 marzo 1928 Verona saluta la Grande Corsa Automobilistica del Circuito del Pozzo, straordinario evento del motore in cui si sfidano due giganti del volante come Tazio Nuvolari e Pietro Bordino, il Mantovano volante e il Diavolo rosso, l'uno, applaudito centauro all'inizio di una bruciante carriera automobilistica, l'altro, ammirato campione di due continenti ormai al passo d'addio: due piloti, due icone, due diverse visioni non solo dell'automobilismo ma anche del mondo e dell'esistenza.

Lo spettacolo - qui in una versione inedita e straordinaria - è tratto dal libro "T. Tazio Nuvolari. Pozzo 1928" di Diego Alverà, edito da Scripta (2018). Un racconto serrato ed emozionante, anche per la magica circostanza di andare in scena proprio negli stessi luoghi degli eventi che narra.

Venerdì 20 agosto, ore 21 - Diego Alverà racconta TAZIO NUVOLARI. POZZO 1928

Ingresso: 3 euro

Per informazioni: info@pensierovisibile.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...