Lo storyteller Diego Alveràal Sangiò Art Festival con il racconto dal vivo sul mito del rock Jimi Hendrix

Dopo il successo della serata dedicata a Tazio Nuvolari, Diego Alverà torna sul palco del Sangiò Art festival di San Giovanni Lupatoto - nel cui cartellone è presente per il quinto anno consecutivo - con un nuovo racconto dal vivo capace come sempre di riportare alla luce storie dimenticate e di emozionare il pubblico, anche grazie alla musica e alle immagini che accompagnano la narrazione.

Protagonista dell'evento in programma venerdì 27 agosto alle 21 nello spazio all'aperto del Circolo Noi a Pozzo di San Giovanni Lupatoto è la leggenda del rock Jimi Hendrix, colto in un momento cruciale della vita, prima di diventare la star che tutti conoscono. Quando la mattina di sabato 24 settembre 1966 scende le scalette dell'aereo che lo ha portato da New York a Londra, James Marshall Hendrix è infatti ancora un perfetto sconosciuto, ma gli basteranno pochi mesi per conquistare la città e il suo futuro. Il racconto dal vivo rievoca proprio quei giorni e l'intensità di quell’incredibile stagione creativa di un musicista ancora oggi in parte misconosciuto, cogliendolo solo un attimo prima del grande balzo, prima di diventare una vera e propria icona del suo tempo.

Gli spettacoli si basano sul testo originale e la ricerca iconografica e musicale di Diego Alverà, e sono prodotti da Storie avvolgibili (www.storieavvolgibili.it).

Scrittore e storyteller, Diego Alverà (www.diegoalvera.it) racconta storie grandi e piccole strappandole all’oblio e restituendole al presente sotto forma di narrazioni su carta, su web, alla radio o dal vivo. Appassionato conoscitore di storia della musica e dello sport, crede nel fascino degli irregolari e nell'importanza di riportare alla luce le vicende dimenticate come ispirazione per il nostro futuro.

È autore delle serie di podcast Once in a Lifetime, Oltre, Velocissimi e Ayrton Senna. Il predestinato, e dei libri Verona Milan cinque a tre (Scripta, 2012), Hellas Verona Story (Edizioni della sera, 2017), T. Tazio Nuvolari. Pozzo 1928 (Scripta, 2018), Oltre. Storie di eroi e antieroi dello sport (Ultra Sport, 2018), Ronnie Peterson. Quell’ultimo rettilineo (Giorgio Nada editore, 2019), Ayrton Senna. Il predestinato (Giorgio Nada editore, 2020) e Idoli. Storie di un calcio romantico (Edizioni della sera, 2020).

Dal 2016 ha scritto e portato in scena oltre venti racconti originali dedicati a personaggi iconici della musica e dello sport nel fortunato format di narrazione dal vivo “Diego Alverà racconta”, prodotto da Pensiero visibile e Storie avvolgibili. Da 2019 è direttore editoriale della casa di produzione di podcast Storie avvolgibili.

Ingresso: 3 euro.

Vista la minore disponibilità di posti dovuta all'obbligo di distanziamento per il Covid-19 si consiglia di prenotare in anticipo. L'ingresso è consentito solo con Green Pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...