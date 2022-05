La Didattica del Futuro del S.I.M. in collaborazione con Casa Shakespeare. In occasione della Giornata della Didattica a Verona, il S.I.M. e Casa Shakespeare presentano delle proposte didattiche innovative e digitali per le nuove generazioni. Il primo museo interattivo shakespeariano italiano ti aspetta a Verona, all’interno di Casa Shakespeare. Vivi nel SIM un’esperienza unica in tre atti: un viaggio fatto di storia, tecnologia, teatro e letteratura, attraverso i personaggi più famosi del teatro di William Shakespeare. Nel Shakespeare Interactive Museum è stata progettata un’esperienza immersiva basata su algoritmi di computer vision che rilevano le forme del corpo del visitatore per creare un sistema generativo di particelle su uno schermo 9x3m. Narrazione generativa - 3D Motion Design - Interazione uomo-computer - Virtual Reality - Tech rider

Didattica

Valorizza l’insegnamento con il supporto delle tecnologie 4.0 del S.I.M. attraverso l’esclusiva performance teatrale e l’avanguardia della scenografia digitale.

PERCORSO INTERATTIVO, GAMING E VIRTUAL REALITY

LIVE PERFORMANCE IN LINGUA INGLESE

PASSEGGIATA TEATRALIZZATA A VERONA E VENEZIA

LABORATORIO DI CITTADINANZA DIGITALE

STREAMING DRAMA® TEATRO ONLINE DA LIM

Educazione civica

Arriva un progetto innovativo che vanta la collaborazione del S.I.M. e dello Streaming Drama® di Casa Shakespeare. L’iniziativa sarà destinata agli studenti delle scuole superiori che svilupperanno la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. I supporti digitali e la risoluzione 4K delle webcam di ultima generazione consentiranno ai partecipanti di condividere una vera esperienza lavorativa nel settore dell’arte e dell’intrattenimento.

Per maggiori informazioni consultare qui Le Proposte Didattiche Verona, organizzato da Casa Shakespeare.