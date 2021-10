"Il Diavolo e la polvere", a Peschiera del Garda la presentazione del libro firmato D’Alfonso

Una raccolta tanto ironica quanto reale e cruda che spinge tutti a una profonda riflessione su noi stessi, su quello che crediamo e su quanto, troppo spesso, ci prendiamo seriamente. Il poliedrico artista arilicense Dario D’Alfonso stravolge ancora una volta la sua vita e debutta come scrittore con “Il Diavolo e la polvere”, pubblicato dalla casa editrice Land Editore di Torino. Una raccolta, disponibile dal 27 ottobre, tanto ironica quanto reale e cruda che spinge tutti a una profonda riflessione su noi stessi, su quello che crediamo e su quanto, troppo spesso, ci prendiamo seriamente.

D’Alfonso debutta come scrittore ma non e? estraneo al mondo della scrittura, dell’arte e della bellezza. Pianista, cantante e fondatore della Carson Trucker band, ora stravolge i suoi fan con la pubblicazione di un'antologia di racconti che i fortunati lettori dell’anteprima hanno considerato «ai confini della realta?», tutti ambientati nell'incantevole lago di Garda. La raccolta e? stata presentata in anteprima in occasione della kermesse letteraria piu? prestigiosa d’Italia, il Salone internazionale del libro di Torino 2021, riscontrando un buon successo nel pubblico. D’Alfonso, pero?, ha pensato a un tour per meravigliare ancora una volta quanti apprezzano la sua arte.

Le prime due tappe si terranno a Peschiera del Garda domenica 31 ottobre al bar Due Ruote e in occasione della celebre Festa di San Martino, nel fine settimana del 13 e del 14 novembre, in collaborazione con La Tana del Lupo. L’artista e scrittore non poteva che pensare a due date “significative” per mostrare ancora un po’ della sua arte: il giorno di Halloween e con uno stand da lui allestito con una spettacolare scenografia ispirata al libro in occasione della festa del suo paese.

