"Diabolus Imperat", il nuovo film del regista poveglianese Massimiliano Biasi

Il nuovo film di Massimiliano Biasi disponibile su YouTube eccezionalmente e gratuitamente i giorni 15/16/17 gennaio. Orari di proiezione dalle 21 alle 23 per un totale di due eventi. Dopo il successo conseguito a numerosi Concorsi nazionali e internazionali come quelli di Venezia (Hermetic Film Festival), Berlino ( Berlinale) e Atlanta (Horror film Festival) del lungometraggio "Fiocchi di neve rossa" , poliziesco/noir che ha come tematica il difficile quesito sull'eutanasia, il regista poveglianese Massimiliano Biasi approda alla regia di un nuovo film: ”Diabolus Imperat”. Un film sperimentale, un film scuola che precede un'opera ben più importante. Narra le vicende di uno scrittore ormai senza idee, rifugiatosi fra le rovine di una ex fortezza austriaca dove stipula una sorta di contratto con una creatura diabolica, la quale gli promette un successo smisurato. Tuttavia, la stessa, gli chiederà un tributo articolato e non senza sorprese.

Il tema è complesso e inquietante: viene sviluppato in modo fresco, originale e innovativo , qualità che già avevano suscitato l'ammirazione e l’attenzione del grande regista Pupi Avati per la precedente produzione, definita interessante e "stilisticamente inedita" in quello che è il panorama cinematografico italiano oggi Il film è stato girato con nuove apparecchiature di ripresa audio e video; la colonna sonora arricchita da brani di un noti compositori, come: Kevin Graham, Aaron James Eckardt Gyerro e Ohad Ben Ari.

L’opera è, come la precedente, in gran parte autoprodotta da UEC Cinema35 in collaborazione con il circolo Culturale “L’ENIGMA Club” i cui componenti oltre allo stesso regista Massimiliano Biasi sono: Luca Cavallini, Gianni Fasolini e Elena Bianchi. Il film è stato girato quasi interamente in territorio veronese fra Villafranca, Mozzecane, Sant'Ambrogio di Valpolicella e una location anche a Ostiglia, nel mantovano.

DIABOLUS IMPERAT, regia di Massimiliano Biasi Interpreti: Ferdinando Zanon, Michele Caldora, Elena Bianchi Aiuto regia: Luca Cavallini Fotografia: Gianni Fasolini. L'uscita del film, completamente gratuita, è prevista per il 15 di Gennaio e per i due giorni successivi su YouTube. Dopo queste date, chi volesse avere il film può richiederlo in blu ray direttamente a Enigma Club: enigma@lenigmaclub.it.

