Dentro al teatro: visita-spettacolo al Teatro Nuovo

Il Teatro Nuovo apre le sue porte per una visita-spettacolo in un sorprendente percorso: si parte dalla Sala e dagli spazi piu' conosciuti per arrivare a quelli solitamente inaccessibili al pubblico, dal palcoscenico agli spazi privati dei palchettisti fino all'esclusiva terrazza affacciata sul balcone di Giulietta.

Tante le curiosita' e gli aneddoti legati a centosettantasei anni di storia: il teatro, che ha ospitato tutti i piu' grandi artisti dell’800 e del 900 (e continua a farlo nel nuovo millennio), intreccia la sua storia con quella di Verona e d’Europa.

Fu al centro dei moti rivoluzionari del 1848, deposito di gallette per l’esercito austriaco, deposito di carbone nella Seconda guerra mondiale, fu un esempio italiano di rinnovamento culturale e architettonico e, dopo essere scampato ai bombardamenti di due guerre, ha accompagnato la crescita di Romeo e Giulietta mito mondiale.

Tante incredibili e svariate storie umane… storie di persone celebri e storie di operatori che da dietro le quinte, con umilta', tanto hanno dato al teatro e tuttora fanno sentire la loro presenza. A raccontare il teatro e condurre i visitatori a scoprirne i segreti saranno Alberto Pavoni ed Enzo Forleo.