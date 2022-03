Visita guidata: "Dentro al teatro"

Il Teatro Nuovo apre le sue porte per scoprire non solo il “dietro le quinte”, spazi nascosti e di solito inaccessibili al pubblico, ma anche per raccontare una storia lunga quasi due secoli, fatta di eventi memorabili, personaggi della grande Storia e protagonisti dello spettacolo. La storia del teatro si intreccia indissolubilmente con quella della città: dalle chiusure per le proteste dei patrioti nei moti risorgimentali del 1848, alle guerre di indipendenza, dagli accurati restauri per soddisfare le mode del tempo agli allegri spettacoli nella Belle Époque.

Il teatro nacque quando con la prima illuminazione elettrica, ancora a gas, i cittadini veronesi, affamati di intrattenimento, agognavano a spettacoli serali, al chiuso, da godere in comodità, dopo secoli di rappresentazioni in miseri teatrini di legno all'aperto e alla luce del sole. Una storia incredibile che partendo da un teatro racconta l'evoluzione sociale, dei costumi, dei gusti... e di un grande spettacolo la notte di San Silvestro del 1899, quando la città credeva di entrare ottimisticamente in un secolo di pace e benessere.

Al termine della visita, che inizia alle 17, seguirà “Conversazione da Giulietta”, una discussione letteraria alle ore 18 nel Piccolo Teatro affacciato sul famoso cortile di via Cappello, sul tema "Romeo e Giulietta: le fonti italiane di una tragica storia d’amore". Conversazione con Flavia Palma, assegnista di ricerca presso l’Universita' Ca’ Foscari di Venezia, che si occupa di novellistica italiana con particolare riferimento all’influenza sul teatro e la letteratura inglesi dell’eta' elisabettiana.

Per informazioni e prenotazioni: info@infoverona.it o whatsapp 329 3123991.