"Je danse", a Villa Aquadevita il concerto di Denise Dimè

Per la rassegna Estate Colognolese organizzata da Fondazione Aida con il Comune di Colognola ai Colli venerdì 1 luglio alle ore 21 in Villa Aquadevita (via Trieste 24) è in programma il concerto di Denise Dimè. L’artista e cantante italo-africana di origine camerunense presenterà il suo ultimo album “Je danse”.

Denise Dimé è una vocalist dalle grandi doti vocali e capace di spaziare dal Soul al Blues, dal Gospel alla musica tradizionale africana. Il progetto "Je danse" è ideato insieme al pianista Stefano Freddi, le cui musiche sono state composte partendo dal contatto diretto con le tribù africane e utilizzando per i testi delle canzoni i dialetti orali delle tribù malimba, bacoco e batanca.