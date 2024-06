"Delitto nell’Orto botanico del Monte Baldo"

Sabato 13 luglio preparati a vivere un’esperienza teatrale unica sul Monte Baldo! Immagina di trovarti immerso nella tranquillità e nella bellezza naturale dell’Orto Botanico del Monte Baldo, quando all’improvviso l’atmosfera si fa tesa e misteriosa. No, non si tratta di un sogno, ma dell’imperdibile spettacolo teatrale con delitto che avrà luogo sabato 13 luglio alle ore 16:30.

"Delitto nell’Orto Botanico" non è un semplice spettacolo teatrale: è un’esperienza interattiva che ti permetterà di diventare protagonista di un’avvincente indagine: durante la tua visita avrai l’opportunità di partecipare attivamente alle indagini per risolvere l’omicidio messo in scena dagli attori.

Non perdere l’opportunità di partecipare a questo straordinario evento. Prepara il tuo intuito e la tua capacità di osservazione, perché sabato 13 luglio alle 16:30 l’Orto Botanico del Monte Baldo si trasformerà in una scena del crimine che aspetta solo di essere risolta…da te!

Prenota il tuo posto e preparati a vivere un pomeriggio indimenticabile all’insegna del mistero e del divertimento.

Chi sarà il colpevole? Vieni a scoprirlo con noi!