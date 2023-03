"Taste the wine sound", evento con il sound sommelier Paolo Scarpellini

Partecipa anche tu al nostro evento con il Sound Sommelier Paolo Scarpellini. Ti aspettiamo per la degustazione enosonora, tasting con prodotti tipici e visita guidata al Museo del Vino Montresor. L’evento è a pagamento, previa iscrizione online obbligatoria fino ad esaurimento posti! Dopo l’iscrizione riceverai via mail un coupon sconto da utilizzare durante l’evento presso il nostro Wine Shop per acquistare ad un prezzo speciale i tuoi vini preferiti.

Il programma

Degustazione enosonora con il Sound Sommelier Paolo Scarpellini: tasting vini e prodotti tipici del territorio e visita guidata al Museo del Vino:

Ore 11 Arrivo dei partecipanti

Ore 11.30 Brindisi di benvenuto e tasting vini e prodotti tipici del territorio

Ore 12.15 Visita al Museo

Ore 12.45 Degustazione enosonora con Sound Sommelier Paolo Scarpellini (Amarone Satinato, Amarone Satinato Riserva, Wine Urban Park)

Ore 14 Acquisto presso il Wine shop con sconti

COSTO 30 euro LINK ISCRIZIONE E PAGAMENTO: https://www.vinimontresor.com.