La prima verticale di Amarone Ilatium Morini

Un vino nato per caso, diventato simbolo di un intero territorio grazie alla vivacità dei profumi, la forza dei sapori e l’intenso colore rosso rubino. Venerdì 27 gennaio alle ore 19: «Noi di Ilatium Morini avremo il piacere di guidarvi nella nostra prima verticale di Amarone in 4 calici». Il 2012, 2014, 2016, 2018: quattro annate iconiche simbolo della nostra passione e del nostro lavoro che ci ha visti perfezionare la storica ricetta di famiglia per ottenere la migliore versione del nostro Amarone, del nostro Leon.

La degustazione verrà accompagnata da un risotto all’Amarone e da un dolce e avrà il costo di 55 euro. Per i partecipanti alla verticale sarà applicata una scontistica del 10% su tutto lo shop.

Informazioni e contatti: https://www.latiummorini.it/it/.