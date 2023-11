Alla scoperta dell'Amarone della famiglia Vogadori

Alle 10.30 e alle 15 di sabato 18 e della domenica 19 novembre ci sarà l'"Amarone Experience": sono proprio dei percorsi degustazione dove mentre si visita la cantina si degusteranno i vini: Valpolicella, 100% Corvina, Amarone, 3 Fradei e Rita. A fine visita-degustazione, quando si arriva in sala degustazione, è possibile acquistare le bottiglie degustate.

Per prenotare è sufficiente mandare una mail a info@vogadorivini.it o whatsapp 00393289417228. Basta indicare in quanti siete, un cellulare dove contattarvi in caso di necessità e l'orario della visita a cui volete partecipare. Per permettere a tutti di vivere l'esperienza nel modo migliore si consiglia di essere qui almeno 10 minuti prima altrimenti la prenotazione è persa.

È l'occasione ideale conoscere la nostra piccola realtà familiare: iniziando dal vigneto vi faremo vedere le diverse uve necessarie per produrre l'Amarone. Vi spiegheremo come vengono coltivati i terreni, la vendemmia e le caratteristiche del nostro terroir. Vi racconteremo la nostra storia, le tradizioni, come viene appassita l'uva per l'Amarone, le fermentazioni e gli affinamenti in barrique. Si potrà vedere anche la piccola bottaia dove affiniamo il prestigioso 3 Fradei!