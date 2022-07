Degustazione itinerante in 4 tappe, tra le vigne e gli affreschi di Palazzo Montanari

L'esperienza giusta per assaggiare e apprezzare i vini della Valpolicella viene organizzata da Oj Eventi: un tour itinerante che si sviluppa in quattro tappe. E in ogni tappa ci sarà la possibilità di assaggiare del vino.

Prima tappa "Tra i vigneti": in questa tappa si potrà bere un bicchiere di Valpolicella in mezzo alle vigne, tra i filari dell'antico brolo che circonda Palazzo Montanari, a San Pietro in Cariano.

Seconda tappa "Roccolo di Caccia": proseguendo il percorso, ci si fermerà in una distesa di prato verde, con vista dominante sulla Valpolicella, per assaggiare del Ripasso.

Terza Tappa "Sala Affrescata": il cammino continua all'interno della maestosa villa di Palazzo Montanari tra le stanze che narrano, affresco dopo affresco, le vicende degli Dei tratte dalle Metamorfosi di Ovidio. Nella villa si proseguirà con la degustazione dell'Amarone tra i canti dell’Orlando Furioso.

Quarta Tappa "Corte Interna": il percorso si concluderà con un calice di Recioto, sotto il meraviglioso portico con vista panoramica.

Le visite possono essere organizzate in tutte le giornate dal lunedì al sabato (domenica su richiesta) in tre orari: alle 10, alle 14 e alle 16.30. La durata è di 2 ore e il costo è di 50 euro. La quota comprende l'esperienza itinerante di 4 tappe tra vigneti e arte, la degustazione guidata dei vini rossi a cura del produttore e la visita guidata alla villa storica. Le visite sono in italiano, ma su prenotazione possono essere fatte anche in inglese.

Il ritrovo è a Palazzo Montanari, in Via Bure Alto 11, a San Pietro in Cariano.

La prenotazione va fatta online e non si accettano prenotazioni prive di conferma. Prenotato il voucher, si verrà inseriti in una lista e una volta ricevuto il voucher di Oj Eventi si riceverà anche un messaggio Whatsapp con i dati per effettuare il pagamento. Una volta prenotato il tour si potrà disdire senza penale entro massimo cinque giorni dalla data della partenza. In caso contrario si pagherà come penale la quota intera del tour.