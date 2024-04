Scopri la Valpolicella con Cantina Vogadori: weekend con l'Amarone

Ehi amanti del vino e dell'avventura enogastronomica, segnatevi questo weekend nel calendario! Sabato 13 e Domenica 14 Aprile, Cantina Vogadori apre le sue porte per farti vivere un'esperienza indimenticabile in Valpolicella. I tour degustazione sono programmati alle 10.30 e alle 15. Ti porteranno in un viaggio di scoperta attraverso i vigneti e le cantine della Cantina Vogadori. Che modo migliore per conoscere i segreti della produzione vinicola locale?

Durante il tour, avrai l'opportunità di assaggiare ben cinque vini diversi, tra cui il rinomato Valpolicella Classico e l'inconfondibile Amarone. E non finisce qui! Per completare il tuo viaggio di gusto, potrai anche assaporare l'Olio Extra Vergine di Oliva prodotto direttamente in cantina.

Il costo per questo fantastico tour è di soli 25 euro a persona. Un'occasione da non perdere per esplorare la Valpolicella, assaporare i migliori vini della zona e divertirti in compagnia di altri appassionati. Cosa aspetti? Prenota subito il tuo posto per assicurarti un weekend all'insegna del buon vino, della buona compagnia e di panorami mozzafiato. Ti aspettiamo per un'esperienza che ti rimarrà nel cuore!

Riassumendo:

Quando: 13 e 14 aprile, alle 10.30 o alle 15

Dove: Cantina Vogadori, Negrar Via Vigolo 16, Negrar di Valpolicella 37024 (VR)

Come prenotare: via whatsapp: 00393289417228 via mail: info@vogadorivini.it

via mail: Costo: 25 euro

Web: www.vogadorivini.it

Foto ufficio stampa Cantina Vogadori