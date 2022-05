Degustazione pizze, poke e kombucha in occasione di "Giardini aperti" a Veronetta

Sandra e Raimondo vi aspettano per la riapertura di èBistrot! In occasione dell'evento Giardini Aperti a Verona il locale sarà aperto:

Sabato 28 Maggio

? a pranzo dalle 12 alle 15.

? a cena dalle 19 alle 22.

Domenica 29 Maggio

? a pranzo dalle 12 alle 14.30.

Qual'è la novità?

A pranzo potrete degustare la nostra nuova proposta "Giro Pizza", che include un antipasto di pizza fritta, 3 diversi assaggi di pizza come una romana + 1 dolce oppure, per gli amanti del poke, non mancherà il poke del giorno! La sera invece potrete deliziarvi con la "Pizza come una napoletana", dove assaggerete la Pizza come una Napoletana e un antipastino leggero di pizza fritta Montanara.

I posti sono limitati, vi chiediamo di prenotare con anticipo! Chiamateci allo 351 809 4500 o inviateci un messaggio whatsapp!