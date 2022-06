Serata degustazione giro pizza di èBistrot

Nuovo evento di èBistrot PopUp per l'estate 2022! Torna il precorso di degustazione pizza a giro pizza (non ve ne andate se non siete sazi!).

Sabato 25 giugno a cena dalle 19 alle 22.

Qual’è la novità? A partire dalle 19 potrete fare un aperitivo con cocktail by Grande Giove, birre artigianali, Maria Kombucha, vini naturali e proseguire con la cena giro Pizza di èBistrot. Assaggerete quattro diversi tipi di pizza e topping di èBistrot dalla pizza fritta alla napoletana.

Nuovo dessert preferito da Sandra: Gelato affogato anni ’70

Scopri il menù Pizza del 25 giugno al link https://www.ebistrot.eu/.../2022/06/menu-Pizza-25-giugno.pdf

Costo del menù escluso bevande: 25 euro.

Vini naturali e birre artigianali

I posti sono limitati, vi chiediamo di prenotare con anticipo! Preferisci una proposta totalmente veg? Siamo d’accordo, prenota il tuo menù veg pizza! Hai qualche intolleranza? Avvisaci quando prenoti che ci sarà un’alternativa per te. Chiamateci allo 351 809 4500 o inviateci un messaggio whatsapp!