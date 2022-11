Un evento speciale per le feste natalizie al Frantoio Bonamini

Domenica 11 dicembre, ore 10.30 show cooking con lo Chef Sagramoso. Un'occasione unica per assistere alla preparazione di un dolce di Natale all'olio realizzato dallo chef delle Cedrare Marcantonio Sagramoso.

Un evento gratuito per adulti e bambini per assaggiare una prelibatezza creata per l'occasione con l'olio del Frantoio Bonamini. Nel pomeriggio musica dal vivo e durante tutto il giorno promozioni speciali sulle confezioni natalizie.

Web: https://www.oliobonamini.com/.