Weekend enogastromico da Vogadori

Il prossimo weekend, 10 e 11 febbraio, prenota il tuo viaggio sensoriale nella Valpolicella con la cantina Vogadori. Due sessioni giornaliere, alle 10.30 e alle 15, ti porteranno a esplorare l'inconfondibile Amarone e altre eccellenze del territorio.

Immergiti nelle note avvolgenti dell'Amarone, guidato dalla famiglia Vogadori. Degusta i vini e l’Olio Extravergine di Oliva. Esplora la cantina Vogadori in un tour guidato, dalla vigna alla bottiglia. Una straordinaria opportunità per comprendere il processo di produzione e l'amore che si cela dietro ogni sorso.

Quando: 10 e 11 febbraio, 10.30 e 15

Dove: Cantina Vogadori, Via Vigolo 16, 37024 Negrar di Valpolicella: www.vogadorivini.it

Vini in degustazione: Valpolicella, Corvina, Raffaello, Amarone della Valpolicella Grazie e Rita. Olio Extravergine di Oliva di propria produzione. Per prenotare: via mail: info@vogaodorivini.it - whatsapp: 00393289417228.

Foto ufficio stampa Cantina Vogadori