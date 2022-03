Degustazione in cantina in compagnia di Oj eventi single

Oj Eventi Single punta esclusivamente a creare vere ocassioni di conoscenza! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single sono garantiti ma ci piace anche farvi “sentire a casa” e a vostro agio, grazie alla presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici. In un luogo di grande relax avrai l’occasione di assaporare una serie di vini selezionati in compagnia di nuove persone. La degustazione in cantina è un evento targato Oj Eventi per chi ama assaporare ottimi vini e stuzzichini tipici del veronese. Ti invitiamo a visitare questa splendida cantina in ottima compagnia. Una domenica di relax per immergersi nella natura dalla spiccata convivialità.

Inizierà quindi la nostra breve visita con il racconto dei vigneti e le fasi di vinificazione. Al termine della visita seguiranno degli assaggi di 6/7 vini accompagnati da stuzzichini (salumi, formaggi e grissini). Ecco un ottima occasione giusta per allaragare la propria rete di conoscenze ed amicizie condividendola con chi ha la passione del buon vino.

Evento confermato con un numero minimo di 14 partecipanti.

Fascia di età: aperto a tutti gli appassionati del buon vino.

Orari: 17.

Verrà richiesto il super green pass.

Costi:

Quota senza Vip-card: 29 euro (14 euro in caparra per riservare il posto e 15 euro in loco)

Quota senza Vip-card donna: 25 euro (10 euro in caparra per riservare il posto e 15 euro in loco)

Titolari Vip-card: 23 euro (8 euro in caparra per riservare il posto e 15 euro in loco)

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 5 Aprile. La quota comprende: organizzazione tecnica + animatrice Oj + gruppo single+ degustazione di vini e stuzzichini. Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211.



Ti aspettiamo alle ore 17.00 Cantina Corte Mainente Viale della Vittoria, 45, 37038 Soave VR. Per ulteriori informazioni, prenotazioni e domande contattare: 348 8781211.