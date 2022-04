Degustazione in balcone con vista panoramica su piazza Erbe

Piazza delle Erbe è la piazza più antica di Verona, e sorge sopra l’area del Foro romano. Nell’età romana era il centro della vita politica ed economica; con il tempo gli edifici romani hanno lasciato il posto a quelli medievali. Nel 2012 viene considerata la piazza italiana più amata al mondo secondo una ricerca realizzata dalla Fondazione Marilena Ferrari.

Quindi perché non degustare del buon vino e in ottima compagnia in questa meravigliosa piazza? Circondati da edifici e monumenti che hanno segnato la storia di Verona potrete degustare quattro vini pregiati: L’ Arusnati, Le Qaurette IGT, Valpolicella classico superiore e Vin del Leo Valpolicella classico superiore. L’esperienza che proponiamo vi darà modo di scoprire delle caratteristiche di questi prodotti, di conoscerne la storia, le tecniche di creazione e di godere di una vista mozzafiato! La nostra degustazione è un ottimo momento di relax per chi ha piacere di vivere un tramonto in compagnia, che sia la propria metà o degli amici ma anche per chi deve festeggiare momenti importanti!

Orari: alle ore 18.30

Ritrovo: Via della costa n° 3 campanello “La bottega segreta”

Obbligo di GREEN PASS

Costi: 25 euro a persona

La quota comprende: Degustazione di quattro vini + vista panoramica + organizzazione tecnica.

L’evento si svolgerà a raggiungimento di minimo 10 persone.

Tour personalizzabile: Il tour può essere personalizzato su misura extra data evento

Web: https://www.ojeventi.it.