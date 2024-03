Degustazione alla cieca: i segreti del gusto

Immergiti in un'esperienza sensoriale unica nel suo genere e lasciati guidare in una degustazione alla cieca di sei vini, ogni sorso svelerà un segreto e ogni aroma racconterà una storia. Dopo la visita guidata della Cantina e del Wine Discovery Museum, i nostri Sommelier ti introdurranno al mondo del vino e alla sua degustazione attraverso il senso della vista, dell’olfatto e del gusto, accompagnandoti in un viaggio alla scoperta del vino ed i suoi segreti per conoscerne aromi, profumi ed emozioni. Riuscirai ad indovinare le caratteristiche dei vini e quali sono i migliori abbinamenti cibo-vino?

Cosa ti aspetta:

Degustazione alla cieca: un'esperienza sensoriale che prevede l’assaggio di vini selezionati, serviti alla cieca per sfidare e affinare i tuoi sensi, da abbinare a speciali stuzzichini.

Guida esperta: i nostri sommelier condivideranno i loro segreti e ti guideranno attraverso un percorso di scoperta e apprezzamento.

Scoperta dei Terroir: vivi l'autenticità del nostro terroir, esplorandone la storia, le tradizioni e le tecniche che danno vita ai nostri vini.

Intrattenimento: un'atmosfera rilassata e amichevole per condividere le tue impressioni con altri appassionati di vino.

Posti Limitati! Assicurati il tuo posto in questa esclusiva avventura enologica. Che tu sia un esperto degustatore o un curioso wine lover, questa serata promette di essere un'esperienza indimenticabile.

Info & prenotazioni: canova@masi.it | +39 045 7580239

Vigneto / foto d'archivio via Veneto Agricoltura Ufficio Stampa