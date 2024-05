Dee Dee Bridgewater in esclusiva per VenerAzioni live al Teatro Romano

Inserito nella sezione Intrecci della 76esima edizione dell'Estate Teatrale Veronese del Comune di Verona, VenerAzioni porta a Verona la leggenda della musica jazz Dee Dee Bridgewater.

Il 3 agosto alle ore 21.30 è in programma l’attesissimo concerto di una star straordinaria: innata raffinatezza e potenza vocale, leggenda della musica jazz, Dee Dee Bridgewater in esclusiva per VenerAzioni. Lungo il corso della sua poliedrica carriera che attraversa quattro decenni, vincitrice di Grammy e Tony Awards, ha raggiunto i più alti livelli musicali, regalandoci la sua interpretazione unica di standards, ma anche facendo intrepidi salti di fede rivisitando i classici del jazz.

Per VenerAzioni presenta il nuovo ambizioso lavoro discografico in quartetto "We Exist!". Un grido di battaglia e una riflessione su un viaggio ancora in atto. Trasformando evocativi brani di protesta come "Mississippi Goddam", "Trying Times", "The Danger Zone" e altri, il Dee Dee Bridgewater Quartet collega il passato e il presente, tracciando quanta strada abbiamo fatto e quanta strada dobbiamo ancora fare.

L’incomparabile voce e l’altezza interpretativa di Dee Dee Bridgewater saranno esaltate da una formazione tutta al femminile d’eccezione: il grande talento della direttrice musicale e pianista Carmen Staaf (Thelonious Monk Institute Fellow e DownBeat Critics Poll Rising Star) e i talenti italiani Rosa Brunello bass e Evita Polidoro drums.

Hi KMW Bridgewater / foto ufficio stampa Dannia Pavan