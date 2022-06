Death cafe Verona

Conversazione aperta sulla morte e sul morire con Elisabetta Lucchi. Il Death Cafe è uno spazio accogliente e protetto dove le persone si incontrano per parlare della morte, condividendo sentimenti, emozioni, esperienze, una tazza di the e una fetta di torta. L’incontro è aperto a tutti, indipendentemente dall'orientamento di genere, religione, fede, etnia e disabilità e non si prefigge di condurre i partecipanti verso una conclusione sulla vita, la morte o la vita dopo la morte. Scopo di questo evento è aumentare la propria consapevolezza della morte al fine di vivere più pienamente la propria vita.

La partecipazione è libera e gratuita, ma limitata ad un massimo di otto persone. L'incontro si svolge presso un'abitazione privata, nel rispetto delle vigenti norme anti Covid. L'indirizzo verrà comunicato al momento dell'adesione.

Per informazioni e per partecipare, si prega di inviare una mail a deathcafeverona@gmail.com. Il "parteciperò" sulla pagina facebook non costituisce iscrizione.