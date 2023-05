Davide Van De Sfroos in concerto per il Verona Folk: "Un uomo chiamato Bob Dylan"

Dopo il successo del suo ultimo lavoro discografico “Maader folk” e la fortunata collaborazione con Francesco Guccini in occasione della sua ultima attesissima uscita “Canzoni da intorto”, torna a Verona uno delle voci più autorevoli della scena folk italiana: Davide Van De Sfroos. Ospite per la seconda volta a “Verona Folk”, il cantautore monzese torna a suonare dal vivo il prossimo giovedì 6 luglio alle ore 21.30 a Mozzecane, nel parco di Villa Ciresola, con un inedito progetto corale dedicato a Bob Dylan.

Organizzato in occasione della prima data italiana del “Rough and Rowdy Ways World Wide Tour”, che vedrà il celeberrimo cantautore calcare, nella medesima sera e alla stessa ora, il palco lucchese di piazza Napoleone, il progetto omaggia la storia audace e la straordinaria produzione artistica di una delle icone culturali dell’ultimo secolo.

Nato dall’abile penna del giornalista e scrittore Ezio Guaitamacchi, che lo affiancherà sul palco nell’unica data in Veneto del progetto, “Un uomo chiamato Bob Dylan” riprende quella rivoluzionaria commistione di linguaggi inaugurata dal leggendario songwriter americano per comporre uno spettacolo unico, capace di coniugare armonicamente poesia, musica e racconto. Un viaggio narrativo e sonoro che ripropone tutte le suggestioni dell’indimenticabile esperienza itinerante della “Rolling Thunder Revue”, in cui Van De Sfroos vestirà i panni dell’eclettico cantautore Bob Neuwirth, grande amico e compagno di viaggio di Dylan, mentre Andrea Mirò, affiancata dalla calda voce di Brunella Boschetti, si calerà nel ruolo di Joan Baez.

Un progetto caleidoscopico, coraggioso e avvincente, che ripercorre le orme di Dylan nell’esplorazione geografica e culturale di un mondo in continuo cambiamento, in un clima oscillante tra giovialità e malinconia, spensieratezza e riflessione. Una lezione-concerto ricca di racconti, suoni e visioni, per raccontare la vita e le opere dell’inimitabile bardo di Duluth, la cui poesia è capace, ancor’oggi, dopo tre generazioni, di parlare con acume e freschezza alla contemporaneità.

L’appuntamento, organizzato da Box Office Live in collaborazione con il Comune di Mozzecane, è inserito all’interno della proposta della sedicesima edizione del “Verona Folk”, la rassegna di musica folk e d’autore, nata nel 2005 con il proponimento di creare un contenitore che accogliesse e valorizzasse la tradizione musicale e canora italiana ed internazionale. Nell’arco di quindici edizioni, Verona Folk ha infatti ospitato musicisti e cantautori provenienti da oltre 15 nazioni diverse, portando nei luoghi più suggestivi di Verona e provincia artisti internazionali, senza dimenticare i grandi protagonisti della scena cantautorale e popolare italiana.

Davide Van De Sfroos / foto Ufficio stampa Box Office Live