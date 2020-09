A Bovolone «Andrà tutto benino». spettacolo di Davide Toffolo su Covid-19

Froggie Sound Fest riparte da «L'ARRIVO DEL VIRUS IN ITALIA RACCONTATO DA COVID-19 E DAVIDE TOFFOLO».

Durante il periodo di lockdown che ha investito il pianeta, Davide Toffolo ha disegnato una serie di tavole diffuse sui suoi canali social che oggi diventano un libro e uno spettacolo dal vivo. Attraverso musica, parole e immagini, l'artista racconta la sua esperienza di quarantena in compagnia di Covid- 19.

Andrà Tutto Benino Live è un momento intimo per conoscere i segreti del disegno e della musica indipendente e per cantare le canzoni dei Tre allegri ragazzi morti come non le avete mai ascoltate.

APERTURA: ore 19:45

INIZIO LIVE: ore 21:15

BIGLIETTI DISPONIBILI QUI

Euro 6,00 + D.P. > https://link.dice.fm/VPuMIJHsX9

I posti sono limitati.

COME ARRIVARE? https://goo.gl/maps/FbcgCWShwBksRuHD9