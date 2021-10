Davide De Ascaniis al violino e i Capricci di Paganini in Sala Maffeiana a Verona

Domenica 24 ottobre in Sala Maffeiana, il violinista Davide De Ascaniis si cimenterà nell’esecuzione integrale dei i Capricci di Paganini. Giovane talento nostrano, Davide De Ascaniis a 8 anni inizia “per gioco” lo studio del violino, un gioco che, però, gli riesce talmente bene che dopo sei mesi viene ammesso al Conservatorio di Vicenza. Da lì comincia un percorso rapidissimo, che lo porta a debuttare in Francia dopo un solo anno, a 9 anni, con il suo primo concerto da solista e a diplomarsi al conservatorio a 16 anni con il massimo dei voti e la lode. Di recente ha suonato sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, dall’Auditorium del Metropolitan Museum of Art di New York, alla Suntory Hall di Tokyo, a La Fenice di Venezia.

Al suo debutto negli Stati Uniti, nel maggio del 2014 con la Gateway Orchestra, un critico del Brooklyn Eagle scrisse che "la sua tecnica stupefacente, musicalità, pizzicato e le incredibili cadenze hanno rievocato la magia di Paganini".

In particolare, lascia senza fiato la sua interpretazione dei celeberrimi “24 Capricci op. 1”, composizioni per violino solo che Niccolò Paganini pubblica nel 1820, con dedica agli artisti. Sono composizioni di carattere estremamente virtuosistico, con una grande varietà di tecniche violinistiche come picchettati, ricochet, ottave, decime e pizzicati con la mano sinistra, che hanno segnato un punto di svolta nella letteratura e nello studio del violino. L’esecuzione dei Capricci è dunque diventata leggendaria e sono pochissimi i musicisti al mondo a riuscire ad eseguirli integralmente in un’unica performance: tra questi Davide De Ascaniis.

Davide de Ascaniis, violino

Programma del concerto:

Musiche di N. Paganini, 24 capricci op. 1, esecuzione integrale.

Informazioni e contatti

Biglietti

Biglietto Intero 14 euro.

Biglietto Ridotto (under 30) 12 euro.

Acquistabili nella biglietteria del teatro a partire da un’ora prima del concerto oppure online dal link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com.

