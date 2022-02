La Compagnia Zappalà Danza al Teatro Salieri per lo spettacolo "Rifare Bach"

Sabato 26 febbraio alle 20.45 la Compagnia Zappala? Danza fara? tappa per la prima volta al Teatro Salieri di Legnago. In questa creazione, "Rifare Bach", Roberto Zappala? cura in profondita? l’estetica e il linguaggio del corpo dedicando un’intera serata a Johann Sebastian Bach. Una musica cristallina e preziosa che, secondo il coreografo, incarna l’ideale dell’arte pura e onesta. Le partiture dalla risoluzione perfetta e neutra da sempre rappresentano per Zappala? il contrasto e la sintesi musicale ideale della sua danza, sensuale e istintiva.

La ricorrenza dei 30 anni di attivita? della Compagnia Zappala? Danza e? stata l’occasione per costruire ex-novo e in alcuni casi ri-coreografare alcuni brani del passato. Il titolo, Rifare Bach, vuole inoltre essere un richiamo alle tante rivisitazioni musicali che nel tempo sono state fatte delle opere del compositore tedesco. In Rifare Bach non e? presente alcuna drammaturgia ne? intellettualismo, soltanto una stretta relazione tra l’estetica piu? eterea della musica e quella piu? carnale della danza.

La naturale bellezza del corpo dei danzatori e della musica di Bach trovano in questo spettacolo un corollario di suoni della natura e del mondo animale, delle mini-ouverture che introducono le note bachiane. L’alba dell’umanita? dove i suoni dell’oggi, della sua violenza e tragedia sono ancora assenti. In Rifare Bach si ascolta la natura e i suoi silenzi, per un ritorno a un mondo dove e? ancora possibile percepire la straziante e meravigliosa bellezza del creato.

Per l’ingresso in teatro sara? necessario il Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.

Programma completo e prenotazioni: www.teatrosalieri.it - biglietti a partire da 9 euro.