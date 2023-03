"Dantedì", viaggio nella Verona di Dante

Il 25 marzo del 1300 inizia il più' straordinario viaggio che un essere umano abbia mai compiuto: Dante, nel mezzo del cammin della sua vita, scende agli Inferi, sprofonda fino a Lucifero, scala la montagna del Purgatorio e, infine, sale nell'Empireo, attraversando nove cieli raggiunge Dio. Per questo, il 25 marzo è il "Dantedì", la Giornata Nazionale dedicata al Poeta. Noi, per ricordarlo, ti chiederemo di dimenticarlo. Dimentica il ricordo del Dante scolastico e lascia che ti si riveli il suo genio senza tempo. Scorda il poeta barboso (a proposito: Dante portava la barba…) e scopri il Dante contemporaneo, quasi femminista, che per tutta la vita volle rivolgersi ad un pubblico di donne, il Dante-mago che poteva uccidere con un sortilegio, il Dante-templare segreto…

In realtà le cose che sappiamo di lui sono davvero poche e molto spesso oscure e misteriose. Osservalo a vent’anni, disarcionato dal suo cavallo mentre combatte in una delle più cruente battaglie del medioevo: il giorno più sconvolgente della sua vita, tanto che non vorrà mai scriverne. Chi e quale giallo si nascondono dietro al furto delle sue ossa, trafugate nel 1500 e ritrovate tre secoli dopo? Genio inarrivabile, ma uomo normalissimo in tutte le sue contraddizioni, sfortune e debolezze: poeta d’amore che non dedica neanche un verso alla moglie, politico condannato per corruzione, cattolico che punisce il suo Papa con l’Inferno… e sullo sfondo lo straordinario rapporto con Verona che rende questa città la più dantesca al mondo. Infine, guardalo spegnersi a 56 anni: febbre, brividi, mal di testa, dolori diffusi, difficoltà respiratorie… No, non era Covid, ma persino nella morte sembra raccontarci qualcosa dei nostri giorni.

