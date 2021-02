Visita guida guidata a Verona nei luoghi di Dante alla scoperta dei suoi misteri

Il primo evento non in streaming dell’anno dantesco sarà una originale visita guidata in un percorso cittadino che esplorerà non solo i luoghi e i personaggi veronesi nella Commedia, ma anche i tanti misteri che avvolgono il Poeta. Il corpo rubato, il Dante-guerriero, il Dante-mago e, soprattutto, il Dante-veronese che cita alcuni personaggi della città, ma “dimentica” la Verona dove abita anni: non una parola sull’Arena o su qualunque altro monumento conosciuto durante la sua permanenza: perché?

Una visita che aggiungerà molto sapere, ma anche tanti dubbi a quello che già si conosce di Dante. Domenica 28 febbraio, ore 10-12.

Informazioni e contatti

Appuntamento alle ore 10 alla Statua di Vittorio Emanuele in Piazza Bra:

Costo: 10 euro

Durata: 2 ore

Prenotazione obbligatoria per mail a info@infoverona.it oppure whatsapp 329 3123991

Per informazioni ed iscrizioni: