Tre appuntamenti alla Società Letteraria di Verona per scoprire Dante attraverso l'arte e la parola

Tre appuntamenti da segnare in agenda. Tre momenti multidisciplinari che vanno ad arricchire il corposo programma delle Celebrazioni dantesche. Dal 19 giugno al 4 luglio la Società Letteraria ospiterà il ciclo di approfondimento ‘Per lei, e per tutti. Appunti su Dante’, promosso dal Centro di Cultura Europea Sant’Adalberto, in collaborazione con l’associazione Rivela.

Ad aprire il programma sarà la mostra dell’artista riminese Davide Frisoni ‘Come Dante’, che affronterà e interpreterà il viaggio dantesco attraverso Inferno, Purgatorio, Paradiso. L’inaugurazione, a cura di Roberta Tosi, sarà sabato 19 giugno alle ore 18. Davide Frisoni, che ha già esposto a New York, San Diego, Venezia, Tokyo e Istanbul, ha fatto del tema del viaggio il suo tratto artistico distintivo.

alle ore 18. Davide Frisoni, che ha già esposto a New York, San Diego, Venezia, Tokyo e Istanbul, ha fatto del tema del viaggio il suo tratto artistico distintivo. Il secondo appuntamento sarà centrato su ‘Dante, Dante Gabriele e Beatrice’. Giovedì 24 giugno , alle ore 18, Beatrice Buscaroli, nota storica e critica d’arte, guiderà il pubblico attraverso le opere pittoriche degli artisti preraffaelliti.

, alle ore 18, Beatrice Buscaroli, nota storica e critica d’arte, guiderà il pubblico attraverso le opere pittoriche degli artisti preraffaelliti. Giovedì 1° luglio, sempre alle ore 18, ultimo incontro su ‘La parola poetica, il viaggio, la visione’ con Davide Rondoni. Uno dei maggiori e apprezzati poeti contemporanei, nonché saggista, drammaturgo e scrittore, offrirà una introduzione alla parola poetica di Dante proponendo un viaggio attraverso gli occhi dei protagonisti della Divina Commedia.

Questo ciclo di appuntamenti segue le tre conferenze ‘Dante, credente in cammino’ e l’incontro di presentazione del libro di Marco Martinelli ‘Nel nome di Dante’, realizzati nei mesi scorsi. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Verona e il sostegno di Agsm Aim e della Cassa Rurale della Vallagarina, è stata presentata dall’assessore alla Cultura Francesca Briani. Presenti Carlo Bortolozzo presidente Centro di Cultura Europea Sant'Adalberto, Roberta Tosi Storica dell'arte e curatrice della mostra ‘Come Dante’, Carmelo Melotti vice presidente Cassa Rurale Vallagarina. «Queste iniziative si inseriscono nelle grandi celebrazioni dantesche e vanno ad arricchire il corposo programma di eventi che la città di Verona ha ideato per questo importante anniversario - ha detto Briani -. Appuntamenti dal taglio divulgativo che si rivolgono a un pubblico molto ampio, grazie ad un’offerta multidisciplinare. Queste celebrazioni sono l’occasione per rinvigorire la nostra identità di città dantesca affinché continui a farsi sentire forte anche nei prossimi anni».

