Dante credente in cammino: tre incontri online

In occasione delle celebrazioni dantesche il Vicariato per la Cultura della Diocesi di Verona propone un percorso di tre appuntamenti online per dare spazio alla profonda dimensione spirituale del sommo poeta: tre dialoghi e tre distinte voci sul rapporto tra Dante, Bibbia e Teologia.

Lunedì 1 febbraio , alle ore 18, il prof. Ernesto Guidorizzi dialoga con don Martino Signoretto a partire dalle voci poetiche di Salomone e di Dante. Modera l'incontro Elisabetta Zampini. Incontro in collaborazione con la Società Letteraria.

Lunedì 15 marzo, alle ore 20.30, Franco Nembrini e don Martino Signoretto attraversano il Paradiso evocando il cammino di Dante verso la gioia. Modera l'incontro il prof. Carlo Bortolozzo.

Incontro in collaborazione con Centro di Cultura Europea Sant'Adalberto.

Informazioni e contatti

Gli incontri si svolgono in diretta sul canale YouTube della Diocesi di Verona:

https://www.youtube.com/channel/UC1DXP47rJ0GF3vlvKkXX4JQ.