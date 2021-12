Suicidi/Traditori. Dante contemporaneo" al Teatro Camploy di Verona con Mario Perrotta​

Arriva al Teatro Camploy un evento unico. Giovedì 2 dicembre il drammaturgo Mario Perrotta, la giornalista Sara Chiappori e le attrici Valeria Raimondi e Paola Roscioli daranno vita a "Suicidi/Traditori. Dante contemporaneo". L’Altro Teatro, rassegna organizzata dal Comune di Verona, porta al Camploy interpreti e artisti, uniti nel nome del Sommo Poeta.

Mario Perrotta, attore e drammaturgo, una delle voci più significative del teatro italiano contemporaneo, sarà impegnato con la versione originale dantesca del Canto XIII dedicato ai suicidi, portando anche la sua personale traduzione in salentino; Valeria Raimondi, di BabiloniaTeatri darà letteralmente voce alle sue origini con la traduzione in veronese del Canto XXXIII dedicato ai Traditori e al Conte Ugolino, interpretata poi nella versione originale da Paola Roscioli. E poi, cogliendo le suggestioni dei versi ascoltati, la giornalista Sara Chiappori condurra? il pubblico nelle pieghe della lingua e della cultura di Dante. Sarà lei a introdurre le tematiche e i passaggi piu? avvincenti, cosi? come quelli meno noti.

Uno spettacolo unico che focalizza l’attenzione sui Canti danteschi, così come sull’uso dei dialetti, per mettere in luce quanto hanno ancora da dire. Entrambi. Un’operazione di stile e di riflessione che ripercorre e attualizza l’operazione dantesca dell’uso della lingua per immergerla, con nuova vita, nei volgari contemporanei.

In occasione dello spettacolo, Mario Perrotta e Valeria Raimondi saranno ospiti di un incontro organizzato in collaborazione con l’Università di Verona, dal titolo ‘Due dialetti per l’Inferno’ condotto dal professor Nicola Pasqualicchio. L’appuntamento è sempre giovedì, alle ore 17, al Polo Santa Marta nell’aula SMT3.

Informazioni. Programma completo sul sito www.comune.verona.it, sulla pagina facebook L’Altro Teatro Verona, sul profilo Instagram L’Altro Teatro Verona.Camploy.

I biglietti degli spettacoli sono in vendita al Box Office di via Pallone 16.

Tel. 045 80 11 154. Oppure online su www.boxol.it/BoxofficeLive/it, www.boxofficelive.it, www.myarteven.it. E, la sera dello spettacolo, al botteghino del Teatro Camploy.