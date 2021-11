Casa Shakespeare presenta "Dante connection: Paradiso"

Uno spettacolo all’insegna della parola dantesca, in cui il termine “connessione” diventa significativo e distintivo. Non solo perché, evidentemente, sono connessi gli attori e le attrici impegnati in questo percorso, lungo il serpentone narrativo, tortuoso, erto ed irto di pericoli che è La Divina Commedia; ma anche perché sono connesse le lingue, in una sperimentazione di alcune traduzioni (dall’inglese, spagnolo e tedesco) che hanno tentato la riproduzione dei versi di Dante Alighieri in idiomi diversi dalla “vulgare eloquentia” del toscano. Una scelta di canti e di suggestioni verbali dal Paradiso, con l’obiettivo di dare ancora a Dante dello “stretto contemporaneo”. In fin de conti gli incubi infernali o le aspirazioni dell’Alighieri sono – specialmente in periodi di costrizioni dell’anima – sempre incredibilmente attuali.

DANTE CONNECTION: PARADISO

Concerto di voci per 5 attori

Cura dei testi e drammaturgia originale: Andrea de Manincor e Giulia Cailotto

Musiche: Andrea Manganotto

Regia: Solimano Pontarollo

Con Giulia Cailotto, Sabrina Modenini, Andrea de Manincor, Andrea Manganotto, Solimano Pontarollo

