Alessandro Anderloni legge Dante: "Il ponte di Veja e i ponti di Malebolge"

Venerdì 6 novembre 2020, ore 20.30, appuntamento con Dante recitato da Alessandro Anderloni: "Il ponte di Veja e i ponti di Malebolge", Inferno XXI.

Nella biografia di Dante, dove i fatti storici si mescolano con le leggende, qualcuno ha voluto accogliere anche la suggestiva ipotesi che il Poeta, ospite degli Scaligeri, fosse salito fino al Ponte di Veja, un arco di quaranta metri ai cui piedi scorre un torrente e si aprono numerose cavità. A ricordare questa visita, il castagno centenario che si trova nel nelle vicinanze del Ponte è tuttora chiamato il Castagno di Dante.

Niente può suffragare l’ipotesi che qui Dante avesse trovato ispirazione per i ponti che uniscono le Malebolge, nell’ottavo cerchio infernale, ma nulla vieta di immaginarvi la scena del diavolaccio che sale l’arco di pietra, portando con sé un barattiere che getta nella pece bollente del fiumiciattolo sottostante, dove il poveraccio è infilzato da diavolacci-cuochi, come fosse carne lessa in una caldaia. Così racconta il XXI canto di Inferno.

