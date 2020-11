Online gli appuntamenti con Dance Well Movement Research for Parkinson

Gli appuntamenti con Dance Well Movement Research for Parkinson proseguono online: dal 6 novembre l'appuntamento del venerdì mattina per danzare insieme, vista la chiusura dei musei stabilita dal DPCM del 3 novembre, si sposta dal Museo degli Affreschi alla piattaforma Zoom.

Dance Well è una pratica attivata, ideata e promossa da CSC Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa e ha un forte valore aggregativo ed inclusivo. Si rivolge a persone che vivono con il Parkinson, ai loro familiari, ai care givers, ad amici, ad operatori sanitari, a danzatori e coreografi, e a chiunque voglia cimentarsi, a qualsiasi età, con la danza e la creatività in contesti di arte e cultura.

La pratica di questa esperienza può portare beneficio alla vita delle persone, aiutandole a muoversi meglio e a creare legami sociali che combattono l'isolamento e migliorano lo stato d'animo. Ogni singolo incontro di Dance Well è per i partecipanti un'esperienza unica che coinvolge sia la sfera personale che collettiva, infondendo fiducia tramite l'espressione del corpo e l'azione corale che, nei luoghi del bello, diventa artistica e liberatoria.

Dance Well si avvale del contributo di Fondazione Cariverona e Fondazione Cattolica, della collaborazione di CSC Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa, dei Musei Civici del Comune di Verona, dell'Università di Verona, dell’Unione Parkinsoniani Verona e del Teatro Stabile di Verona.

Come partecipare

Apertura collegamento alle 10.50, inizio attività online alle 11

Link https://us02web.zoom.us/j/85290887494

Meeting ID: 852 9088 7494

Passcode: 947371

La durata delle singole attività è di circa 1 ora .

. La partecipazione è libera.

Informazioni e contatti

Associazione culturale Arte3

tel. 0039 348 9283107 - comunicazione@arte3.net

www.arte3.net

Appuntamento ill venerdì, dalle ore 11 alle 12 circa.