Dalla alpha alla zeta - Incontro di presentazione

Martedì 26 marzo alle 20.30 allo Spazio LINK (via Benedetti 26/b, Borgo Roma), BOOB - Book Club vi aspetta per presentarvi il nuovo progetto "Dalla Alpha alla Zeta", realizzato grazie al finanziamento del Bando IN_ONDA del Comune di Verona.

L'iniziativa prevede 6 incontri aperti a ragazze e ragazzi dai 16 ai 22 anni durante i quali, accompagnati dal team organizzativo di BOOB insieme ad Associazione Corteccia, saranno affrontati dibattiti inter-generazionali abbinati da attività correlate per conoscersi, divertirsi, aprirsi e trovare confronto tra coetanei.

Al termine del progetto, in autunno, le giovani e i giovani partecipanti potranno registrare un podcast che sarà pubblicato su Spotify. L'incontro è aperto a ragazzi, ragazze, genitori, tutori, studenti e studentesse universitarie e tutte e tutti coloro che vorrebbero fare quest'esperienza!

COME TROVARCI: Una volta arrivati in via Benedetti, imboccate la stradina del cimitero. Lo Spazio LINK si trova tra Marmi Rizzardi e la scuola dell'infanzia Benedetti, seguendo le indicazioni per la sala della Circoscrizione 5.