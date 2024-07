Dal Pacifico all'Atlantico, Charango y tambor al Lazzaretto

Estate al Lazzaretto XII Edizione presenta



Charango y tambor

DAL PACIFICO ALL'ATLANTICO

Musica dall'America Latina



Modalità di partecipazione (entrambe su prenotazione)

?? Ingresso alle ore 20.10 con cena di beneficenza con raccolta fondi per progetto scuola a QUIXADA' (Brasile) + concerto ore 21.10: 20 euro

?? Concerto ore 21.10: 8 euro



Il gruppo, con una carriera alle spalle che li vede insieme sul palcoscenico da più di dieci anni, propone un repertorio di musiche tradizionali dell’area sudamericana compresa tra Brasile, Argentina, Uruguay, Cile, Cuba, Perù e Bolivia e canzoni di autori Victor Jara, Cesària Évora, Inti-Illimani, Mercedes Sosa, Buena Vista Social Club e Violeta Parra.

Componenti il gruppo:

? Cesar Winston Rivero: Voce solista, Chitarra, Charango;

? Vincenzo Santoro: Flauto Traverso, Percussioni, Cori;

? Cristian Felisari: Contrabbasso, Basso elettrico;

? Fabio Bolda: Conga, Timbales, Percussioni, Cori.





INFO



? Apertura ingresso, h 20.30

? Inizio concerto, h 21.10

Ingresso su prenotazione tramite messaggio WhatsApp al numero +39 379 2651331, indicando per ogni partecipante:

?? nome e cognome

?? indirizzo e-mail.

La prenotazione verrà confermata tramite messaggio di risposta.

In caso di disdetta, si prega di avvisare per tempo, almeno il giorno prima.

? Si consiglia di arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio del concerto, per non perdere la priorità della prenotazione.



? Area bar



?? Parcheggio interno



? Per info, scrivere a amicidellazzaretto@gmail.com o inviare un messaggio WhatsApp al numero +39 379 2651331.