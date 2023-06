Dal lamento al rammendo: storie di vite e scelte coraggiose

«L’Africa mi ha insegnato a trovare strade nuove per dare valore a quanto ci sembrava perduto; mi ha insegnato che la frugalità non è un limite ma un’opportunità; che i figli sono vita, coraggio, sfida, futuro, opportunità». Così scrive don Dante Carraro nel suo libro “Quello che possiamo imparare in Africa”.

Questo il punto di partenza per la riflessioni e gli spunti della serata a Verona che porrà al centro il racconto e la testimonianza di due ospiti speciali: Gemma Capra Calabresi Milite e Mirella Capra Rho, che dialogheranno con don Dante Carraro, direttore del Cuamm.

Due sorelle con due vite molto diverse: la prima, segnata dalla storia italiana degli anni ’70 e dall’omicidio del marito, il commissario Luigi Calabresi; la seconda, pediatra che, appena sposata nel 1970, con i doni della lista nozze, insieme al marito e compagno di una vita Gigi Rho, sceglie di andare in Uganda, a Matany, in un piccolo ospedale gestito dal Cuamm. Ad arricchire il dialogo, i racconti e le esperienze raccontate da Gemma Capra Calabresi Milite nel suo recente libro “La crepa e la luce”.

Evento a ingresso libero.

Per informazioni, contattare Arianna: a.larosa@cuamm.org; 340/7334893.